Parte lo sciopero a oltranza alla Volkswagen. "Dal 2014 pioggia di dividendi, ora anche gli azionisti facciano sacrifici"

Prima giornata diin quella che i sindacati hanno affermato che potrebbe essere “la battaglia contrattuale collettiva più dura che l’azienda abbia mai conosciuto”. Tutti i dipendenti sono stati infatti chiamati a sospendere il lavoro adper opporsi alle migliaia di tagli di posti previsti dal gruppo.ipotizza di chiudere tre stabilimenti su dieci in Germania e di licenziare fino a 15mila persone, rompendo una “pace” con i lavoratori che mai era stata messa così a rischio nel dopoguerra. I lavoratori hanno proposto al gruppo una riduzione dei salari del 10% per scongiurare tagli e chiusure ma la casa automobilistica, per ora, non ha acconsentito.“Gli scioperi di avvertimento inizieranno lunedì in tutte le fabbriche”, aveva avvertito domenica Thorsten Gröger, negoziatore del sindacato dei metalmeccanici tedeschi Ig Metall.