Nuove perturbazioni in arrivo, temperature in picchiata

AGI - Prima settimana di dicembre, e dell'inverno, che potrebbe vedere diversi peggioramenti conanche in calo al di sotto delle medie. Prossimi giorni con passaggio instabile indai quadranti nord-occidentali. Questo porterà qualche precipitazione sparsa soprattutto al Centro-Sud seguita da un calo delleche nella seconda parte della settimana dovrebbero attestarsi al di sotto delle medie di qualche grado. Possibile una più intensa fase di maltempo invernale poi dal weekend dell'Immacolata. Stando agli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano infatti ecco che aria artica potrebbe raggiungere l'Europa e poi il Mediterraneo con un netto calo termico e neve a quote medie-basse. Previsioni meteo per oggi Al nord: al mattino cieli sereni o poco nuvolosi.