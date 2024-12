Lopinionista.it - Ninna e Matti super tour: le date 2025

Un successo che non conosce confini:, la coppia di webstar capace di trasformare ogni progetto in un fenomeno, dopo una scia di sold out a Roma, Napoli e Milano, annuncia nuove tappe del “”che accenderanno i riflettori sulle tre grandi città italiane:9 marzo@ Auditorium conciliazione di Roma30 marzo@ Teatro Nazionale di Milano11 maggio@ Teatro Augusteo di NapoliCon uno spettacolo pensato per il pubblico di tutte le età, i due youtuber offriranno momenti di puro intrattenimento family friendly, tra scherzi, imprevisti e sketch coinvolgenti, accompagnati da un cast di dieci performer e ballerini. Le risate sono assicurate per grandi e piccini in compagnia di, Samanta, Pippo e tutti i loro amici.Ormai divenuti popolarissimi, i due youtuber dalla fama dilagante sono stati recentemente scelti da Papa Francesco per cantare allo Stadio Olimpico di Roma lo scorso 25 maggio in occasione della Giornata Mondale dei Bambini (World Children’s Day) di fronte ad oltre 50mila bambini provenienti da tutto il mondo.