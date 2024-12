Lettera43.it - Neonati morti, dissequestrata la casa dove abitava Chiara Petrolini

La villetta di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma,viveva con la sua famiglia, è statadopo circa quattro mesi. I carabinieri hanno completato gli accertamenti necessari nel luogo in cui, il 9 agosto 2024, è stato trovato il cadavere di un neonato partorito due giorni prima. Durante le indagini, nel giardino dellasono stati rinvenuti anche i resti di un secondo neonato, che si ritiene fosse stato dato alla luce nel maggio del 2023. La 21enne, accusata di omicidio e soppressione di cadavere, si trova agli arresti domiciliari dal 20 settembre, mentre si attende la decisione della Cassazione sulla misura cautelare del carcere richiesta dal Tribunale del Riesame.Il sindaco di Traversetolo: «Turismo dell’orrore nelle vicinanze della»Davanti alla villetta, recentemente liberata dai sigilli, sono stati rimossi i fiori, i pupazzi e i palloncini che erano stati lasciati in memoria dei due