Napoli, è facile ipotizzare turn-over totale (11 su 11) in Coppa Italia contro la Lazio - Sky Sport

, è(11 su 11) inla– SkySkycon Francesco Modugno fa il puto sulcapolista da nove giornate, reduce dalla vittoria a Torino per 1-0 con gol di McTominay e alla vigilia della doppia sfidala: giovedì sera alle 21 a Roma, in, e poi domenica ain campionato alle 20.45.Si comincia parlando di McTominay:Lo scozzese è il calciatore che oggi simboleggia il«Colpo estivo del. 3,5 milioni di contratto, niente bonus, niente variabili. Colpo di intuito e conoscenza, grande operazione del ds Manna. McTominay sintetizza l’identità delper la fisicità debordante, per quell’energia, per la capacità di interpretare i momenti quindi anche di cambiare ile le sue posizioni: in mediana, sulla trequarti, centravanti aggiunto e poi la capacità di far gol sullo 0-0.