Musica, Guido Rimonda con la camerata musicale conquista il Portogallo

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – “Un sabato di emozioni al Pax Julia con laDucale: Terras sem Sombra incanta Beja”, con questo titolo il Diário do Distrito, storico quotidiano portoghese con 150 anni di storia celebra il concerto che laDucale, sotto la direzione del maestroe presso il Teatro Municipale Pax Julia di Beja, ha tenuto la scorsa settimana a Beja in. “In un viaggiole attraverso capolavori classici e contemporanei. Il maestro, celebre per la sua maestria e sensibilità artistica, ha diretto lo spettacolo con un’interpretazione che hato tutti i presenti. La serata si è contraddistinta per la qualitàle e il forte legame creatosi tra i musicisti e il pubblico”, ha aggiunto con toni enfatici il quotidiano portoghese. Il concerto promosso dal Cidim (Comitato Nazionale Italiano) all’interno del progetto Suono Italiano si è tenuto in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Lisbona e grazie al contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo.