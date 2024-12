Oasport.it - LIVE Italia-Germania 2-1, Amichevole calcio femminile in DIRETTA: impresa storica delle azzurre: tedesche al tappeto a domicilio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA95? E’ FINITAAA! Per la prima volta nella storia l’batte laa casa sua. Finisce 1-2 al Ruhrstadion grazie alle reti di Bonfantini e Cantore.per le ragazze di Soncin!93? Discesa di Endemann sulla destra: tanta confusione e poi il tiro velleitario dalla distanza di Grawe,incassa Giuliani.92? Rimessa dal fondo per l’, corre il cronometro!89? Bonansea si allunga la palla e sciupa una ripartenza interessante in campo aperto. 5? di recupero intanto.87? Doppia chance: Schuller ci prova di destro rasoterra dal limite ma respinge Linari, Rauch coglie il rimbalzo e spara alto di sinistro dal limite. Per l’dentro Giacinti per Cambiaghi.86? Altra rotazione in casa: Wolter rileva Gwinn, cambio ruolo per ruolo.