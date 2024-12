Lanazione.it - La ’maledizione’ che ritorna. Da Antognoni ad Astori e Barone. Quando il cuore tradisce i campioni

di Alessandro Latini Una. Anche difficile da spiegare a parole. L’ennesimo momento duro per la Fiorentina, un suo calciatore, la sua gente. Qualcuno con i capelli più bianchi e le lacrime agli occhi in tribuna ha rivissuto il dramma di Giancarlo. Novembre 1981, il gelo piombato sul Franchi più o meno con lo stesso disagio. Quella di ieri doveva essere una notte di festa che la Fiorentina si era guadagnata a suon di risultati e vittorie. Una sfida scudetto che mancava da troppi anni. Dal sogno all’incubo nel giro di diciassette minuti. Stavolta non uno scontro di gioco, ma Edoardo Bove che crolla ai piedi di Calhanoglu dopo aver provato a rimanere in equilibrio. Scena ormai tristemente già vista sui campi di calcio. Dumfries che corre verso di lui, Simone Inzaghi che scivola e si precipita per soccorrerlo.