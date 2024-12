Ilgiorno.it - La casa degli eventi da 400 posti. Una colata di calcestruzzo per il primo centro polifunzionale

L’amministrazione comunale è pronta per il regalo di Natale alla città: è il nuovo spazioda 400a sedere. Una struttura che sta sorgendo in via Massimo D’Azeglio e che, finalmente, va a colmare un vuoto. A oggi l’unica possibilità per organizzare iniziative, compresi i momenti teatrali, è la sala consiliare del municipio. A Giussano ne vanno tutti fieri, anche per le vetrate di Aligi Sassu, ma presenta i suoi limiti per l’organizzazione di diverse iniziative. Nei giorni scorsi il sindaco, Marco Citterio e l’assessore Giacomo Crippa, che ha la delega ai lavori pubblici, si sono recati sul posto proprio per fare un sopralluogo al cantiere. Siamo ancora alle battute iniziali: al momento sono stati gettati 960 metri cubi disullo scheletro in ferro. La conclusione dei lavori non è dietro l’angolo, ma adesso qualcosa si vede e l’Amministrazione tira un sospiro di sollievo.