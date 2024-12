Gamberorosso.it - Il pollo romagnolo salvato dall'estinzione grazie a un'osteria e a dei piccoli allevatori

Tutti lo chiedono, ma pochi hanno avuto il privilegio di assaggiarlo. E dire che era una presenza fissa sulla tavola contadina romagnola, almeno fino al dopoguerra. Nella cucina della storicaLa Sangiovesa di Santarcangelo, unico “Tre Gamberi” in Romagna per la nostra guida 2025, arrivano ora i primi polli romagnoli che sono stati allevati in libertà nella Tenuta Saiano, l'azienda agricola della stessa proprietà del locale. L'unica possibilità per proporlo in carta è allevarlo da sé. Una filiera a ciclo chiuso e virtuoso avviata una ventina di anni fa proprio per rifornire la dispensa dell''imprenditore Manlio Maggioli fra la sua Santarcangelo e Torriana, nel Riminese. Dopo i maiali, la mora romagnola nel bosco, le pecore, gli asini, i conigli, le oche che pascolano fra le vigne, le anatre, le galline ruspanti Kabir e i piccioni, alla Tenuta Saiano è arrivato infatti a maggio scorso anche il, che a fine 2023 era diventato il diciannovesimo presidio Slow Food dell'Emilia-Romagna.