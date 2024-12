Isaechia.it - Grande Fratello, Luca Calvani sull’interesse di Jessica Morlacchi: “Ho il dubbio che lo faccia per…”

Nelle ultime settimane si è fatta sempre più evidente una certa sintonia nata tra.I due sono parsi molto vicini, vicinanza che perè sempre stata fine a se stessa ma che aè bastata per andare un po’ oltre con l’immaginazione. Nel corso dell’ultima puntata, infatti, Alfonso Signorini ha affrontato con lei il tema dell’amore non corrisposto ed ha fatto in modo che si aprisse sui sentimenti che ormai nutre per l’attore toscano.Di recente questa infatuazione ha avuto dei risvolti non piacevolissimi. Lainfatti sembra decisamente infastidita dagli atteggiamenti di Helena Prestes nei confronti di, che palesemente destano in lei non poca gelosia. Ricordiamo, però, cheha un compagno fuori ad attenderlo, con cui ha costruito una relazione stabile e di cui parla conorgoglio.