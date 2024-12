Inter-news.it - Fiorentina-Inter, fino al 17? tanti errori! Male i centrocampisti

si èrotta al minuto 17 dopo il malore di Edoardo Bove. La partitaa quel momento non stava andando molto bene per i nerazzurri, soprattutto a centrocampo. POCO TEMPO – È molto difficile giudicare una prestazione in soli 17 minuti, ma una prima impressione può essere data. L’arbitro, come giusto che sia stato, harottoal 17? dopo il problema di Edoardo Bove, fortunatamente rientrato nelle ultime ore. Il calciatore sta bene, respira autonomamente e non ha avuto ripercussioni gravi. Si può perciò ritornare a pensare al campo, che la squadra di Simone Inzaghi non ha coperto nel migliore dei modi al Franchi., centrocampo sottotono!PRESTAZIONE – L’ha iniziato moltola partita, soprattutto il centrocampo. Raffaele Palladino è stato astuto nel voler mettere Beltran a uomo su Hakan Calhanoglu, che ha fatto diversipalla al piede.