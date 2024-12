Lettera43.it - Ecclestone, all’asta la collezione di 69 vetture di F1 e Grand Prix

Bernieha deciso di vendere le sue 69di Formula 1 e. Unaunica al mondo dal valore stimato in circa 600 milioni di dollari. «Amo tutte le mie auto», ha detto l’ex numero uno della F1, oggi 94enne, in un comunicato. «Le ho collezionate per circa 50 anni, scegliendo sempre il meglio. Ora però è giunto per me il momento di iniziare a pensare cosa ne sarà di loro una volta che non ci sarò più. Non voglio dare pensieri a mia moglie». A perfezionarne la vendita sarà il commerciante d’auto sportive Tom Hartley Jr. «Probabilmente non ci sarà mai unasimile», ha raccontato alla Bbc. «Ci sono moltecon un valore a otto cifre». Bernieto sell his legendary £500M F1 collection – 69 cars including Schumacher’s championship Ferrari, the infamous Brabham fan car, and Moss’s historic Vanwall.