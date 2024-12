Napolipiu.com - Di Canio: “McTominay forte in tutto. Lukaku Latita”. Poi la frase su Conte

L’ex attaccante, dagli studi di Sky, ha analizzato il momento degli azzurri. Elogi pere per il lavoro del tecnico salentino. Dagli studi di Sky Calcio Club, Paolo Diha analizzato il momento del Napoli, concentrandosi in particolare sulle prestazioni di Romelue sul lavoro di Antonio.Sul centravanti azzurro, l’ex attaccante non ha usato mezzi termini: “Il Napoli è primo in classifica con un centravanti che. Se dai sempre palla ae non segna, 18 palle su 20 le perdi: finché sei primo va bene, altrimenti. Alla Juve servirebbe? Senza nessuno sì, sarebbe meglio che niente”, ha scherzato l’opinionista.Diha poi elogiato: “È stato un grande affare. È intelligente, sa giocare ed è un buon tiratore. Per fortuna, qualche scozzese è diventato intelligente e non è solo ‘Braveheart’.