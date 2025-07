Nuovo bando per giovani agricoltori lombardi

Sei un giovane agricoltore lombardo desideroso di innovare e crescere nel settore primario? La Regione Lombardia ha lanciato un nuovo bando che premia l’innovazione e il ricambio generazionale, offrendo opportunità concrete per investire e svilupparsi. Ma il futuro richiede anche di aprire queste misure ai giovani interessati all’agromeccanica, un settore in forte espansione e potenzialità. Con queste parole, Leonardo Bolis, ...

"Il nuovo stanziamento della Regione Lombardia promuove direttamente l'innovazione e gli investimenti nel settore primario, grazie ad una politica accorta e premiante di ricambio generazionale. Nel contempo è fondamentale osservare che per il futuro sarà indispensabile aprire l'accesso a questo tipo di misure anche ai giovani desiderosi di iniziare o continuare un'impresa nel comparto agromeccanico": con queste parole Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Lombardia, ha commentato il recente provvedimento regionale di assegnazione di nuovi fondi per l'insediamento dei giovani in agricoltura, per un totale di 5,7 milioni di euro.

