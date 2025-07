Appassionata gentile e intraprendente | chi era Mara Severin la sommelier morta nel crollo di Essenza a Terracina

Mara Severin, appassionata e intraprendente sommelier, incarnava la passione per il vino e la vita, lasciando un'impronta indelebile nel cuore di chila conosceva. La tragedia di Terracina, con il crollo del ristorante stellato, ha spezzato questa candela di luce, portandola via troppo presto. Un dramma che scuote l’intera comunità , nel ricordo di una donna che amava condividere i suoi tesori enogastronomici.

La tragedia di Terracina: alle 22 circa il solaio del ristorante stellato è crollato, oltre alla vittima alcuni feriti. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Appassionata, gentile e intraprendente: chi era Mara Severin, la sommelier morta nel crollo di Essenza a Terracina

