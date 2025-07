Oggi Acropoli di Atene parzialmente chiusa a causa del caldo

Atene si prepara a vivere un’estate bollente, con temperature record che hanno raggiunto i 42°C. Per tutelare i visitatori, l’Acropoli sarà parzialmente chiusa nelle ore più calde, tra le 13:00 e le 17:00 locali. Un appuntamento imperdibile per scoprire il cuore storico della Grecia, anche se in modo diverso quest’oggi. Restate con noi per aggiornamenti e consigli su come vivere al meglio questa affascinante destinazione.

L'Acropoli di Atene chiuderà oggi nelle ore più calde della giornata, ha annunciato il ministero della Cultura greco, a causa dell' ondata di caldo che ha colpito il Paese, con temperature che hanno raggiunto i 42 gradi Celsius in alcune zone. I turisti non potranno visitare il Partenone e altri siti sull' Acropoli tra le 13:00 e le 17:00 ora locale (da mezzogiorno alle 16:00 in Italia), ha affermato il ministero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Oggi Acropoli di Atene parzialmente chiusa a causa del caldo

In questa notizia si parla di: acropoli - atene - causa - caldo

Adidas nella bufera per lo spot con l’Acropoli di Atene: il governo avvia un’azione legale – Il video - Adidas è finita al centro di polemiche per uno spot pubblicitario che vede l’Acropoli di Atene come sfondo, suscitando indignazione in Grecia.

#fotodelgiorno: Sull’Acropoli di Atene negli anni 80, foto di Tod Papageorge. Vai su Facebook

Oggi Acropoli di Atene parzialmente chiusa a causa del caldo; Oggi Acropoli di Atene parzialmente chiusa a causa del caldo; L’Acropoli di Atene rimane parzialmente chiusa a causa di un’ondata di caldo.

Oggi Acropoli di Atene parzialmente chiusa a causa del caldo - L'Acropoli di Atene chiuderà oggi nelle ore più calde della giornata, ha annunciato il ministero della Cultura greco, a causa dell'ondata di caldo che ha colpito il Paese, con temperature che hanno ra ... ansa.it scrive

L’Acropoli di Atene rimane parzialmente chiusa a causa di un’ondata di caldo - Internazionale - L’Acropoli di Atene – il sito più popolare della Grecia, con quasi quattro milioni di visitatori nel 2023 – era già rimasta chiusa nel luglio 2023 a causa di un’ondata di caldo durata due settimane. Lo riporta internazionale.it