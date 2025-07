Mediaset piazza il colpo Cattelan?

Alessandro Cattelan potrebbe cambiare rotta e approdare in Mediaset, una mossa che sta facendo molto rumore nel mondo dello spettacolo. Dopo le esperienze con Sky e Rai, il conduttore sembra pronto a scrivere un nuovo capitolo professionale, questa volta sui canali del Biscione. La sua esclusione dai palinsesti Rai ha alimentato i rumor, lasciando tutti a chiedersi: sarà questa la svolta che cambierà il suo destino televisivo?

Di certo c’è la sua esclusione dai palinsesti Rai. Alessandro Cattelan verso Mediaset? Il rumor impazza da ora ma attualmente non ci sono conferme ufficiali. Di certo c’è solo la sua esclusione dai palinsesti Rai. Il conduttore, coinvolto negli ultimi mesi da Disney + per Italia’s Got Talent, dopo Sky e Rai potrebbe approdare in Mediaset aprendo un nuovo capitolo della sua già lunga carriera. Nelle settimane passate il suo nome, così come quello di Alessia Marcuzzi non risultava nei nomi della nuova stagione. In conferenza stamoa Stefano Coletta, dirigente, su Cattelan aveva detto: “È finita questa sua parabola di Late show su Rai 2, non mi sembra di rintracciare spazio per lui. 🔗 Leggi su 361magazine.com