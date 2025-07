Diamo fiducia ai cittadini | de-statalizziamo la cultura

trovato nella semplificazione il loro punto di forza, alimenta un’idea distorta di cultura come divisa e di parte. È ora di superare questi cliché e costruire un dialogo aperto e inclusivo, dando veramente fiducia ai cittadini e valorizzando l’intera filiera culturale del nostro Paese. Solo così potremo riscoprire il vero valore della cultura come patrimonio condiviso e motore di progresso.

Uno dei dibattiti stucchevoli che s’aggira è quello sulla cultura di destra e quella di sinistra. Mentre la scuola spegne la curiosità culturale dei nostri giovani (dati Istat), mentre ricchi sceneggiatori e registi si ingrassano con soldi pubblici, mentre ai ragazzi che vogliono fare teatro, danza, poesia si dice che non ci sono “soldi per la cultura”, è colpevole dibattere per schemi. Tale schematismo, figlio di ideologie che hanno sempre visto l’uomo e la cultura entro il mero orizzonte della Storia e quindi della Politica, credo non tenga, e tanto meno oggi. Volerlo perpetuare e usarlo vuol dire che abbiamo un problema. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Diamo fiducia ai cittadini: de-statalizziamo la cultura

