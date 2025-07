Percorsi di specializzazione sostegno Università Pegaso | l’offerta per docenti triennalisti o con titolo estero

Se sei un docente con esperienza sul sostegno o un titolo estero non ancora riconosciuto, questa è la tua occasione unica per specializzarti e potenziare la tua carriera. L’Università Pegaso, con i suoi nuovi percorsi di specializzazione per l’anno accademico 2024/2025, apre le iscrizioni fino al 13 luglio 2025, offrendo formule innovative e qualificanti in linea con le recenti normative ministeriali. Non perdere questa chance di crescita professionale!

L'Università Pegaso avvia i nuovi percorsi di specializzazione sostegno per l'anno accademico 20242025. Le iscrizioni sono aperte fino al 13 luglio 2025 per i docenti con anni di servizio su posto di sostegno o in possesso di un titolo conseguito all'estero non ancora riconosciuto. I nuovi percorsi abilitanti In attuazione dei recenti decreti ministeriali (D.M.

