Taremi Inter l’attaccante è fuori dai piani | confermata la volontà di Chivu c’è questo scenario

L'Inter si prepara a rivoluzionare il suo attacco, con Taremi al centro di un’eventuale cessione che potrebbe sconvolgere gli equilibri di mercato. Dopo una prima stagione difficile, le recenti discussioni tra Chivu e la dirigenza aprono nuovi scenari, lasciando intuire che il futuro dell’attaccante iraniano sia ancora tutto da scrivere. Cosa riserverà il mercato ai nerazzurri? La risposta potrebbe arrivare a breve.

Taremi Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante iraniano in nerazzurro dopo una prima stagione deludente. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter è pronta a fare delle valutazioni importanti per il futuro del suo attacco, con una possibile cessione che potrebbe cambiare gli scenari di mercato. Come riportato dal Corriere dello Sport, durante l’incontro tra Cristian Chivu e la dirigenza nerazzurra, è emerso che la valutazione di un nuovo attaccante dipenderà anche da una condizione fondamentale: la partenza di Mehdi Taremi. Se l’attaccante iraniano dovesse lasciare Milano, l’Inter sarebbe più libera di operare sul mercato e andare a caccia di un elemento che possa aggiungere fantasia e abilità nel gioco uno contro uno. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Taremi Inter, l’attaccante è fuori dai piani: confermata la volontà di Chivu, c’è questo scenario

Mercato Juve, è sfida all'ultimo sangue con l'Inter? Il confronto può "accendersi" su quell'attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri!

