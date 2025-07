Reazione a catena Gli Appuntamenti fischiati | Senza senso

In una delle ultime puntate di Reazione a Catena, il trio romano degli Appuntamenti – Riccardo, Leonardo e Biagio – ha conquistato la seconda vittoria consecutiva, dopo aver spodestato le Trerapiste. I campioni hanno battuto i Penne e Pinne, tre biologi marini di Ravenna, all’Intesa Vincente, indovinando 8 parole contro le 6 degli sfidanti. Nella fase finale, l’Ultima Catena, gli Appuntamenti sono partiti da un… risultato sorprendente che ha lasciato tutti senza parole.

In una delle ultime puntate di Reazione a Catena, il trio romano degli Appuntamenti – Riccardo, Leonardo e Biagio – ha conquistato la seconda vittoria consecutiva, dopo aver spodestato le Trerapiste. I campioni hanno battuto i Penne e Pinne, tre biologi marini di Ravenna (Alessia, Alessandro ed Elisa), all’Intesa Vincente, indovinando 8 parole contro le 6 degli sfidanti. Nella fase finale, l’Ultima Catena, gli Appuntamenti sono partiti da un montepremi di 100.000 euro, ridotto a 1.563 dopo l’acquisto del Terzo Elemento. Per l’Ultima Parola, dovevano collegare “Ritmo” e “Accento” con un termine iniziante per “CA” e terminante in “A”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it