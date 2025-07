WWE | Sami Zayn fuori gioco dopo l’attacco a RAW stop a tempo indeterminato

Durante l’ultima puntata di RAW, un attacco a sorpresa ha sconvolto gli spettatori, portando Sami Zayn fuori gioco fino a nuovo avviso. L’episodio del 7 luglio all’Amica Mutual Pavilion di Providence ha visto momenti intensi e colpi di scena, culminati in un match che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. La domanda ora è: quanto tempo resterà fuori dai ring “The Underdog from the Underground”? Il futuro di Sami Zayn si prospetta incerto, ma la sua presenza si farà certamente ricordare.

L’episodio di RAW del 7 luglio si è svolto all’Amica Mutual Pavilion di Providence, Rhode Island. La serata è stata ricca di sviluppi importanti, tra cui un segmento significativo con Sami Zayn che potrebbe essere il suo ultimo per un po’ di tempo. Durante la puntata, Sami Zayn ha affrontato Bron Breakker in un match che non si è concluso nel migliore dei modi per “The Underdog from the Underground”. Tutto è iniziato con un attacco a sorpresa di Karrion Kross, e poi Breakker ha completamente distrutto Zayn. KARRION KROSS ATTACKS SAMI ZAYN ON HIS ENTRANCE #WWERAW pic.twitter.comNmxA9VoaWG — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) July 8, 2025 KROSS ATTACKING SAMI WITH THE LED PIPE! #WWERAW pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net