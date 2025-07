Traghetto Capri-Napoli tarda per maltempo passeggero caccia il coltello e scatena il panico

Un viaggio tra le meraviglie di Capri e Napoli si trasforma in un dramma quando, a causa del maltempo, un passeggero 63enne di Anacapri perde il controllo, brandendo un coltello e scatenando il panico a bordo del traghetto. La sua motivazione? una visita oculistica urgente a Napoli. Un episodio che mette in luce quanto la tensione possa esplodere in momenti Inaspettati. Continua a leggere per scoprire come si è conclusa questa incredibile vicenda.

Il 63enne di Anacapri ha sostenuto che doveva sottoporsi ad una visita oculistica a Napoli. È stato denunciato dai carabinieri. L'arma sequestrata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

