Tentano una rapina nella villa di Valentino Garavani a Roma mentre lo stilista è in casa | ladri messi in fuga a colpi di pistola è caccia alla banda della Panda

Una domenica sera a Roma si è trasformata in un drammatico duello tra ladri e coraggio. Due malviventi, con un piano ambizioso e milionario, hanno tentato di entrare nella villa di Valentino Garavani, ma l’intervento tempestivo di un vigilante ha cambiato le sorti della vicenda. La prontezza e il coraggio di chi protegge i nostri tesori sono la vera vittoria di questa storia che lascia tutti senza parole.

Un piano studiato per mettere a segno un colpo che poteva essere milionario, ma che non ha fatto i conti con la prontezza e il coraggio di un addetto alla sicurezza. Domenica pomeriggio, poco dopo le 19, una coppia di ladri ha tentato di fare irruzione nella magnifica villa romana di Valentino Garavani, situata non lontano dall’ Appia Antica. Il furto, però, è stato sventato dall’intervento di un vigilante, che ha messo in fuga i malviventi esplodendo un colpo di pistola in aria. Al momento del tentato furto, lo stilista si trovava all’interno dell’abitazione insieme a collaboratori domestici e altre persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questa notizia si parla di: villa - valentino - garavani - stilista

Valentino, ladri nella sua villa a Roma (mentre lui era in casa): la guardia spara, banditi in fuga - Momenti di tensione e adrenalina hanno travolto la villa romana di Valentino Garavani, quando due ladri hanno tentato di entrare per sottrarre preziosi e gioielli.

Nel 1985 lo stilista Valentino festeggia i 25 anni della sua maison con le lavoranti sulla scalinata di Trinità dei Monti. Nello stesso anno fa causa contro l’apertura del McDonald’s di piazza di Spagna ma la perde. Foto di Jean-Paul Goudeaut. Fonte: Valentino Vai su Facebook

Valentino Garavani, ladri nella sua villa a Roma (mentre lui era in casa): la guardia spara, banditi in fuga; Valentino, tentato assalto nella villa dello stilista a Roma: la guardia spara, ladri in fuga; Tentata rapina nella villa di Valentino a Roma (lui era in casa). Paura e spari.

Valentino, ladri nella villa dello stilista a Roma mentre lui è in casa. Gli spari in giardino e la paura - Domenica sera di paura nella villa romana di Valentino Garavani, celebre stilista e icona dell’alta moda internazionale. Da corriereadriatico.it

Valentino Garavani, ladri nella villa dello stilista a Roma mentre lui è in casa. Gli spari in giardino e la paura - Domenica sera di paura nella villa romana di Valentino Garavani, celebre stilista e icona dell’alta moda internazionale. Scrive msn.com