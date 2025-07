James Gunn | il mio Superman è pieno di colore e gioia

James Gunn trasforma Superman in un’icona vibrante di colore e gioia, portando una ventata di freschezza e positività nel DCU. La sua visione, svelata alla première mondiale, promette un’epica avventura ricca di emozioni e speranza, riscoprendo le radici più luminose del supereroe. Con questa nuova interpretazione, Gunn ci invita a riscoprire un Superman più vicino ai valori di ottimismo e coraggio, pronti a conquistare il cuore di tutti gli spettatori.

Il DCU di James Gunn sta finalmente prendendo forma con il debutto della sua versione di Superman. Sul tappeto rosso della prima mondiale di lunedì, lo sceneggiatore e regista ha raccontato a Deadline come ha adottato un approccio più “ leggero ” al supereroe della DC Comics, tornando al “ colore e alla gioia ” delle sue origini. “ In un certo senso, è più leggero. Ma nel film ci sono anche molti elementi pesanti ”, ha spiegato Gunn, facendo seguito all’interpretazione più cruda e cupa di Zack Snyder nel ruolo in L’uomo d’acciaio (2013), Batman v. 🔗 Leggi su Cinefilos.it