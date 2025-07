Superman per James Gunn è un film sull’immigrazione e sulla gentilezza

Superman di James Gunn si appresta a rivoluzionare il modo di vedere il celebre supereroe. A pochi giorni dall’uscita, il regista ha svelato che il film è molto più di un classico racconto d’azione: è una riflessione sull’immigrazione, la gentilezza e il sogno di una vita migliore. Secondo Gunn, Superman incarna “la storia dell’America”, un eroe in cerca di pace e di un nuovo inizio. Un messaggio potente che promette di emozionare e far riflettere.

A pochissimi giorni dall'uscita, James Gunn ha racconta quello che secondo lui è il vero significato di Superman. Sul The Times of London, il capo dei DC Studios ha approfondito i temi e le idee che guidano il suo attesissimo Superman. Ha spiegato che l'epopea dei supereroi racchiude "la storia dell'America" e, in sostanza, racconta di un uomo in cerca di una vita migliore lontano dalla sua casa d'origine. " Voglio dire, 'Superman' è la storia dell'America ", ha spiegato Gunn. " Un immigrato arrivato da altri luoghi e che ha popolato il paese, ma per me è soprattutto una storia che dice che la gentilezza umana di base è un valore ed è qualcosa che abbiamo perso ".