Civitanovese in vendita Domani il giorno decisivo

Domani è il giorno decisivo per la Civitanovese, un appuntamento che potrebbe cambiare il destino della squadra. La tensione cresce mentre si avvicina l'incontro dal notaio, il momento in cui si svelerà se il futuro sarà nelle mani di una nuova proprietà o meno. Solo al termine di questa firma si potrà veramente capire se si aprirà una nuova era o si chiuderà un capitolo cruciale. Se tutto andrà come previsto, si scriverà un nuovo capitolo per la club.

Sale l’apprensione per quello che sarà il giorno della verità. La data di domani è da segnare sul calendario, l’appuntamento dal notaio è confermato. Solamente al termine di quella circostanza si potrà capire, forse davvero una volta per tutte, se la Civitanovese passerà nelle mani di una nuova proprietà. L’incontro si terrà nella mattinata, sul piatto c’è un accordo preliminare che impegna le parti a siglare il successivo atto finale. Se dovesse essere sottoscritto, la Civitanovese sarebbe da considerarsi oramai nelle mani della nuova proprietà. Dal notaio dovrà presentarsi Mauro Profili (foto) con sua madre, Elide Toderi, a cui è intestata la maggioranza delle quote. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Civitanovese in vendita. Domani il giorno decisivo

In questa notizia si parla di: civitanovese - giorno - vendita - decisivo

Le #news del #2luglio con Maurizio Socci Buongiorno èTV - Rassegna Stampa Vai su Facebook

Civitanovese in vendita. Domani il giorno decisivo.

Civitanovese in vendita. Domani il giorno decisivo - La data di domani è da segnare sul calendario, l’appuntamento dal notaio è confermato. Lo riporta msn.com

Civitanovese, giorno cruciale: previsto incontro per cessione - Infatti è previsto un incontro nel pomeriggio tra Mauro Profili, i vertici dell'amministrazione e delegati del gruppo che ... Come scrive youtvrs.it