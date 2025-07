L’elogio del Guardian a Girelli | Incarna il calcio femminile italiano spettacolare il tiro a giro contro il Portogallo

Il Guardian celebra il talento di Cristiana Girelli, simbolo del calcio femminile italiano, con un elogio che esalta il suo spettacolare tiro a giro contro il Portogallo. La sua prodezza ha rubato la scena, testimoniando il valore e la passione delle giocatrici azzurre. Nonostante l’Italia non abbia ancora conquistato i quarti di finale, Girelli continua a rappresentare un'ispirazione per il calcio femminile del nostro paese, alimentando la speranza per la prossima sfida contro la Spagna.

L'Italia non è riuscita a centrare ieri la qualificazione ai quarti all'Europeo femminile contro il Portogallo; il match è terminato 1-1 e, dunque, qualificazione rimandata all'ultima giornata contro la Spagna. Ma a prendersi la scena della partita è stato il gran gol di Cristiana Girelli, 59esimo con la maglia della Nazionale. Girelli incarna il calcio femminile italiano. Anche il Guardian celebra il gesto della calciatrice azzurra, che in questo Europeo è capitana dell'Italia: Le Azzurre hanno creato le migliori occasioni. Girelli è stata al centro dell'azione diverse volte, costringendo a due grandi parate Morais.

