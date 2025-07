Il vice del nuovo allenatore del Castelfidardo ha giocato in serie A B e C Ma ha calcato anche i campi della serie D Loviso il Bologna Mazzone e mister Cuccù | Vogliamo giocarcela un campionato tosto

Massimo Loviso, ex centrocampista di talento e passione infinita per il calcio, si appresta a vivere una nuova emozionante avventura come vice allenatore del Castelfidardo. Con un curriculum che spazia dalla Serie A alle sfide dilettantistiche, il suo obiettivo è affrontare un campionato tosto e dimostrare che, anche dietro la panchina, il cuore batte forte come sul campo. La sua esperienza sarà la chiave per scrivere un nuovo capitolo di successi.

Azzurro under 20 e 21, sedici anni da prof, poi gli ultimi nei dilettanti, adesso il salto in panchina. Massimo Loviso e il pallone: un amore infinito. In fin dei conti "quello che ho voluto nella vita è di giocare a calcio e mi è rimasto dentro" confida l’ex centrocampista emiliano, classe 1984. Adesso vuol portare a Castelfidardo, come vice di mister Stefano Cuccù, un po’ di quell’enorme esperienza che ha maturato nelle varie squadre dove ha giocato, segnato (lo chiamavano il ‘mago’ delle punizioni) e vinto. Iniziando da Bologna, la città dove è nato, anche se ormai è marchigiano d’adozione (vive a San Benedetto). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il vice del nuovo allenatore del Castelfidardo ha giocato in serie A, B e C. Ma ha calcato anche i campi della serie D. Loviso, il Bologna, Mazzone e mister Cuccù: "Vogliamo giocarcela, un campionato tosto»

In questa notizia si parla di: vice - castelfidardo - giocato - allenatore

Castelfidardo, il mister è Cuccù. Come vice lo affiancherà Loviso - Castelfidardo si prepara a riscrivere il suo futuro calcistico con una nuova coppia di allenatori d’esperienza.

The assistant of the new coach of Castelfidardo has played in Serie A, B and C. But he has also played in Serie D. Loviso, Bologna, Mazzone and mister Cuccù: We want to compete, a tough championship; Castelfidardo, il mister è Cuccù. Come vice lo affiancherà Loviso; Massimo Loviso al Castelfidardo come vice allenatore.

Castelfidardo, il mister è Cuccù. Come vice lo affiancherà Loviso - E’ Stefano Cuccù, di Porto San Giorgio, classe 1975, e avrà come vice Massimo Loviso, classe 1984, che dal centrocampo si sposterà in panchina dopo una carriera da giocatore p ... Lo riporta msn.com

Castelfidardo ha scelto mister Cuccù, si tratta sul vice di prestigio - La panchina dei fisarmonicisti indirizzata al tecnico ex Monturano, con lui ci sarebbe Massimo Loviso che ha appena appeso gli scarpini al chiodo Il Castelfidardo e la fumata bianca vicina, ... Riporta youtvrs.it