Netanyahu candida Trump per il Nobel per la Pace

Netanyahu ha sorpreso il mondo annunciando la candidatura di Trump al Nobel per la pace, sottolineando il suo ruolo chiave nel promuovere la stabilità in Medio Oriente. Un gesto che potrebbe segnare una svolta storica nei rapporti internazionali e nel percorso verso una pace duratura nella regione. Resta da capire se questa mossa sarà il catalizzatore di un nuovo capitolo di dialogo e collaborazione globale.

Siamo vicini a una svolta in Medio Oriente? Ieri sera, Benjamin Netanyahu ha incontrato Donald Trump a Washington. Nell’occasione, il premier israeliano ha innanzitutto reso noto di aver candidato il presidente americano al Nobel per la pace, sottolineando la “decisa ed eccezionale dedizione di Trump nel promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità in tutto il mondo”. In questo quadro, Netanyahu ha anche citato, elogiandoli, gli Accordi di Abramo. Dal canto suo, poco prima della cena, l’inquilino della Casa Bianca aveva annunciato di aver programmato dei colloqui con l’Iran. Trump si era anche detto fiducioso sulla possibilità che Hamas potesse concludere una tregua con Israele. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Netanyahu candida Trump per il Nobel per la Pace

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza

