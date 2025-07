Dove si paga di più l'Irpef in Italia e quali sono le città meno care

Se sei curioso di scoprire dove si paga di più di IRPEF in Italia e quali sono le città meno costose, questa guida ti svelerà i dettagli più interessanti. Conoscere le differenze tra i vari territori può fare la differenza nella gestione delle tue finanze. Scopriamo insieme quali sono le città più care e quelle più convenienti per i contribuenti a basso reddito.

Per i contribuenti a basso reddito, Salerno e Roma risultano le città più care, con un'addizionale Irpef rispettivamente di 1.468 euro e 1.452 euro. Se la passano meglio i cittadini di Milano, Bolzano, Trento e Firenze dove non si paga l'imposta comunale, ma solo quella regionale. In particolare a Milano l'Irpef dovuta da chi ha un reddito pari a 20mila euro risulta meno della metà (263 euro) di quella versata dai chi abita a Roma (606 euro). 🔗 Leggi su Fanpage.it

Modello 730 2025, quando arriva il rimborso Irpef in busta paga e cosa fare per averlo più in fretta - Il modello 730 per la dichiarazione dei redditi del 2025 offre già la possibilità di compilazione e invio, anche attraverso la versione precompilata.

Firenze tra le città metropolitane meno care d’Italia per l’addizionale Irpef. Lo conferma uno studio della @UILofficial: una scelta per sostenere famiglie, lavoratrici e lavoratori. È anche così che si costruisce una comunità più giusta. @CittaMetro_FI Vai su X

Pace fiscale e taglio Irpef possono andare insieme. E c’è anche da aumentare la soglia della flat tax, oggi per scelta europea bloccata a 85 mila euro: se salisse anche a 100-150 mila euro aumenterebbe la possibilità di lavorare, fatturare, dichiarare, aumenter Vai su Facebook

