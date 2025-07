Meteo Giuliacci | dove e quando si scatenano le tempeste sull' Italia

Secondo le mappe di Meteo Giuliacci, l’Italia si prepara a un week-end turbolento, con temporali che si scateneranno in diverse regioni e potenzialmente intensi. La presenza di una nuova perturbazione atlantica promette fenomeni violenti, grandinate e nubifragi, soprattutto nelle zone più vulnerabili. Restate aggiornati per prevedere i momenti di maggiore criticità e proteggere ciò a cui tenete di più, perché il meteo di luglio si rivela imprevedibile come non mai.

Il fine settimana ha portato un po' di fresco al Nord Italia, ma anche temporali che hanno causato danni e una vittima. Una nuova perturbazione atlantica si sta avvicinando alla Penisola, determinando un peggioramento del tempo già nella giornata di oggi, 8 luglio 2025. Le previsioni indicano la formazione di numerosi temporali, alcuni dei quali potrebbero essere di forte intensità, con rischi di grandinate e nubifragi. Secondo le mappe di meteogiulaicci.it, il peggioramento inizierà in serata, interessando quasi tutto il Nord, ad eccezione del Piemonte Occidentale e del Ponente Ligure. Le regioni più a rischio di eventi meteo estremi sono Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, dove i temporali potrebbero risultare particolarmente violenti.

