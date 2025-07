Uno sciroppo per la tosse protegge dai sintomi più gravi del Parkinson

Una scoperta sorprendete apre nuove speranze nella lotta contro il Parkinson. L’ambroxolo, noto per le sue proprietà mucolitiche, potrebbe rivelarsi un alleato prezioso nel rallentare la progressione della malattia e proteggere le funzioni cerebrali. Questo studio clinico rappresenta un passo avanti importante, offrendo possibilità di trattamento più efficaci e meno invasivi. Continua a leggere per scoprire come questa innovazione potrebbe cambiare il futuro dei pazienti.

L’ambroxolo, un agente mucolitico ampiamente utilizzato negli sciroppi per la tosse, ha mostrato effetti promettenti nel rallentare la progressione del Parkinson: nello studio clinico, i pazienti trattati con ambroxolo hanno mostrato una stabilizzazione dei sintomi neurocognitivi, suggerendo che il farmaco può preservare le funzioni cerebrali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: tosse - sintomi - parkinson - sciroppo

Uno sciroppo per la tosse protegge dai sintomi più gravi del Parkinson; Un farmaco per la tosse per combattere il Parkinson: studio proverà a dimostrarne l’efficacia.

Bisolvon Tosse Sedativo 2 mg/ml sciroppo 200 ml - Dica33 - nei pazienti affetti da patologie quali bronchiettasia e fibrosi cistica) oppure nei pazienti affetti da malattie neurologiche ... Secondo dica33.it

Sciroppo per la tosse dei cani: è davvero utile? | P. by pazienti.it - tosse non grave: quando la tosse è lieve e non correlata a infezioni gravi, uno sciroppo può fornire un sollievo temporaneo; cani anziani o deboli : in questi soggetti, uno sciroppo può rendere ... Segnala pazienti.it