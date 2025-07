Il programma estivo Si lavora a Milanello per due settimane Poi Asia e Oceania

Due settimane di lavoro a Milanello, poi la partenza sabato 19 luglio per la tournée tra Asia e Oceania. In totale, cinque amichevoli ufficializzate prima degli impegni in Coppa Italia e campionato. Primo test mercoledì 23 luglio al National Stadium di Singapore contro l’Arsenal (ore 13.30 italiane). Sabato 26, tappa al KaiTak Stadium di Honk Hong per affrontare il Liverpool, sempre alle 13.30 italiane. Giovedì 31, invece, rossoneri in Australia all’Hbf Park di Perth per affrontare il Perth Glory, alle ore 10 italiane. La scorsa estate il Milan aveva già disputato qui un’amichevole contro la Roma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il programma estivo. Si lavora a Milanello per due settimane. Poi Asia e Oceania

