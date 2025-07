WWE | Nikki Bella punta al titolo occasione d’oro a Evolution

Nikki Bella mira al titolo d’oro a WWE Evolution, un’occasione da non perdere per riscrivere il suo destino. L’episodio di RAW ha segnato un punto di svolta, rivelando finalmente la sua determinazione e i nuovi piani in vista della Battle Royal di domenica prossima. Dopo gli sviluppi recenti e le sfide affrontate, Nikki si prepara a fare il grande salto, puntando dritto alla gloria e alla conquista del titolo che sogna da sempre. La...

L’episodio di RAW è stato ricco di sviluppi importanti, incluso il quesito che ha finalmente trovato risposta riguardo Nikki Bella. Nonostante qualche settimana fa Liv Morgan avesse attaccato Nikki Bella durante RAW, il recente infortunio di Liv ha costretto la WWE a rivedere i propri piani. Durante l’episodio di questa settimana, Nikki Bella ha annunciato che prenderà parte alla Battle Royal in programma a WWE Evolution, domenica prossima. La vincitrice del match otterrà una title shot per il titolo femminile a Clash in Paris. WWE Hall of Famer NIKKI BELLA will be in the WWE Evolution Battle Royal this Sunday! ATLANTA pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net