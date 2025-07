Nina Zilli Roy Paci ed Amy Winehouse Band | Happy Birthday Amalfi in Jazz!

Il 2025 si apre con un’esplosione di musica e emozioni: Nina Zilli, Roy Paci ed Amy Winehouse Band si uniscono sul palco di Amalfi Summer Fest, dando vita a una serata indimenticabile sotto le stelle. L’evento, che celebra il decennale di Amalfi in Jazz, promette di regalare un’esperienza unica, coinvolgendo il pubblico in un viaggio sonoro tra talento e passione. Un debutto che segna un nuovo capitolo per questa prestigiosa rassegna musicale.

Un debutto in grande stile per il calendario 2025 di Amalfi Summer Fest, il programma di eventi promosso dal Comune di Amalfi guidato dal Sindaco Daniele Milano. Si illumina la notte della Costiera con i concerti sotto le stelle di Amalfi in Jazz, che celebra un compleanno importante, le sue prime dieci edizioni. Un debutto in grande stile per il . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Nina Zilli, Roy Paci ed Amy Winehouse Band: Happy Birthday Amalfi in Jazz!

jazz - amalfi - nina - zilli

