Ndidi Juve Tuttosport i bianconeri vanno di corsa! Già mossi i primi passi per il centrocampista del Leicester | gli aggiornamenti

La Juventus accelera sul mercato: secondo Tuttosport, i bianconeri hanno già avviato le trattative per Wilfred Ndidi del Leicester, puntando a rinforzare il centrocampo con un mediano di grande impatto. Una mossa strategica che potrebbe cambiare gli equilibri della rosa e rilanciare le ambizioni di Torino. Tutti gli aggiornamenti su questa operazione in continua evoluzione...

Ndidi Juve (Tuttosport), i bianconeri vanno di corsa! Già mossi i primi passi per il centrocampista del Leicester: tutti gli aggiornamenti sul mediano. Il mercato Juve ha messo gli occhi su Wilfred Ndidi, centrocampista del Leicester, che potrebbe essere il rinforzo ideale per il centrocampo bianconero. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve ha già mosso i primi passi per strappare il giocatore ai Foxes, che sono disposti a cederlo per 10,5 milioni di euro, il valore di una clausola che si è attivata a seguito della retrocessione del Leicester in Championship. Ndidi, 26 anni, è un centrocampista di grande fisicità e recupero palla, qualità che lo rendono perfetto per il gioco della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com