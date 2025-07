Genova spaccio e inquilini in nero le fiamme gialle stangano decine di proprietari di casa furbetti

La Guardia di Finanza di Genova ha messo a segno un colpo decisivo contro il malaffare, smascherando spacci e inquilini in nero. In un anno, sono stati sequestrati 70 chili di droga e 60 persone arrestate, mentre proprietari furbetti tentavano di eludere le tasse e le normative sull’immigrazione irregolare. Un’operazione che dimostra come l’impegno delle forze dell’ordine sia fondamentale per tutelare legalità e sicurezza nella città .

L'operazione in un anno ha portato al sequestro di 70 chili di droga e all'arresto di 60 persone. Gli "ospiti" stranieri non venivano segnalati alla questura La Guardia di Finanza di Genova ha intensificato la lotta contro lo spaccio di droga e l’immigrazione irregolare, scoprendo decine di p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, spaccio e inquilini in nero, le fiamme gialle stangano decine di proprietari di casa furbetti

In questa notizia si parla di: genova - spaccio - decine - inquilini

Droga, spaccio e ospiti “clandestini”: la Finanza scova 70 proprietari immobiliari inadempienti - La Guardia di Finanza di Genova ha intensificato la lotta contro lo spaccio di droga e l’immigrazione irregolare, scoprendo decine di proprietari di immobili che affittavano case a stranieri s ... Si legge su msn.com

Genova, nuovo esposto dal centro storico contro spaccio e criminalità: “Aiutateci, vogliamo vivere e lavorare” - L’allarme Genova, nuovo esposto dal centro storico contro spaccio e criminalità: “Aiutateci, vogliamo vivere e lavorare” Nuovo grido di dolore da parte dei residenti e dei commercianti di ... Scrive ilsecoloxix.it