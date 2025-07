Roma per Anastasia e Andromeda uccise a Villa Pamphili | fiori bianchi da mamme e bimbi del quartiere

Un mese dopo il tragico ritrovamento nel cuore di Villa Pamphili, il quartiere si unisce nel ricordo di Anastasia e Andromeda. Mamme e bambini hanno deposto fiori bianchi in segno di affetto e speranza, testimonianza di un dolore condiviso che non si spegne. Questa commemorazione, prevista nel pomeriggio, sarà un momento di riflessione e solidarietà per onorare le giovani vite spezzate e mantenere viva la memoria. Continua a leggere.

Commemorazione nel pomeriggio a Villa Pamphili a un mese esatto dal tragico ritrovamento nel parco romano dei corpi senza vita di Anastasia e della piccola Andromeda. Mamme e bimbi del quartiere hanno lasciato fiori bianchi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: anastasia - andromeda - villa - pamphili

Villa Pamphili, la mamma di "Stella" chiama Chi l'ha visto?: «È mia figlia Anastasia. La bambina Andromeda». L'ultima mail - Nel cuore di Roma, un mistero avvolge Villa Pamphili: la tragica scoperta della donna trovata senza vita il 7 giugno ha aperto nuove piste nell'identificazione.

Villa Pamphili, a un mese dalla morte di Anastasia e Andromeda il parco resta terra di nessuno https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/07/07/news/villa_pamphili_oarco_abbandonato_andromeda_anastasia_kaufman-424715565/?rss&ref=twhl… Vai su X

Sono a Roma i genitori di Anastasia, la ragazza russa trovata morta a Villa Pamphili assieme alla figlia di pochi mesi, Andromeda, per la cui morte è accusato l'americano Francis Kaufmann. I familiari della donna, secondo quando si apprende, saranno senti Vai su Facebook

Villa Pamphili, Anastasia e Andromeda corteo e un passeggino nel parco dell’orrore; Villa Pamphili, Roma commemora Anastasia e la piccola Andromeda a un mese dal ritrovamento: il video; Roma per Anastasia e Andromeda, uccise a Villa Pamphili: fiori bianchi da mamme e bimbi del quartiere.

Roma per Anastasia e Andromeda uccise a Villa Pamphili: fiori bianchi da mamme e bimbi del quartiere - Commemorazione nel pomeriggio a Villa Pamphilj a un mese esatto dal tragico ritrovamento nel parco romano dei corpi senza vita di Anastasia e della piccola Andromeda. Riporta youmedia.fanpage.it

Villa Pamphili, Anastasia e Andromeda corteo e un passeggino nel parco dell’orrore - mob in ricordo delle vittime, promosso da Salvamamme e “Roma Bpa e i suoi figli minori” ... Scrive msn.com