Aeroporto compleanno e nuovo nome | festeggiamenti doppi

Un doppio festeggiamento sta per illuminare l’aeroporto Costa d’Amalfi: il suo compleanno e il nuovo nome, simboli di rinascita e progresso. Con oltre 300.000 presenze annue, la struttura si appresta a spegnere la prima candelina del rilancio, un momento che riunisce istituzioni, cittadini e visitatori in una celebrazione di rinnovata vocazione. Il countdown è iniziato: l’11 luglio, la storia dell’aeroporto entrerà in una nuova era.

Tempo di lettura: 2 minuti Si attesta intorno alle 300.000 presenze, ma la cifra precisa sarà scritta sulla torta con la quale l’11 luglio all’interno dell’aeroporto Costa d’Amalfi verrà spenta la prima candelina dal rilancio della infrastruttura. I vertici di Gesac, l’ente gestore e della regione Campania, con in pole position, il presidente della regione Campania ed il presidente della commissione trasporti Luca Cascone, si preparano a celebrare l’importante compleanno con numeri che sono andati oltre le aspettative. Non ci sarà invece come regalo l’aggiunta nella tabella del nome di Cilento dopo Costa d’Amalfi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aeroporto, compleanno e nuovo nome: festeggiamenti doppi

