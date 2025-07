Airola estorsione ai danni di un imprenditore | 56enne ai domiciliari

In un’insolita vicenda che scuote la comunità di Airola, un imprenditore 56enne si trova ora agli arresti domiciliari a seguito di accuse di estorsione. L’indagine, condotta con meticolosità dalla Procura di Benevento e i Carabinieri, ha portato all’adozione di misure cautelari contro di lui. Questa storia mette in luce le sfide e le ombre che possono nascondersi dietro le quinte del mondo degli affari. Ma cosa si nasconde davvero dietro queste accuse?

Tempo di lettura: 2 minuti Nella giornata di ieri, all’esito di attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari della Stazione Carabinieri di Airola hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura di Benevento, nei confronti di un cinquantaseienne del posto ritenuto gravemente indiziato del delitto di estorsione aggravata commesso nei confronti di un imprenditore nel mese di Settembre 2024. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Airola, estorsione ai danni di un imprenditore: 56enne ai domiciliari

