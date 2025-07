BOOM! CANALE 5 | STRISCIA LA NOTIZIA E PAPERISSIMA SPRINT RIMANGONO DOVE SONO

Canale 5 conferma il suo impegno nel divertimento e nell'intrattenimento di successo, mantenendo salde le proprie punte di diamante come Striscia la Notizia e Paperissima Sprint. Antonio Ricci e il suo team continuano a regalare risate e leggerezza, consolidando un rapporto duraturo con il pubblico. La passione per la comicitĂ e i format innovativi promette ancora grandi emozioni: e questa stagione non farĂ eccezione.

Canale 5 e Antonio Ricci sono un binomio indissolubile fin dallo straordinario successo di Drive In, proseguito con Striscia la Notizia, Paperissima e tanti show che hanno cambiato la tv. E questo sodalizio proseguirĂ anche nella prossima stagione. Paperissima Sprint, la versione access dello storico varietĂ serale che magari un giorno tornerĂ nella Canale 5 a tutto revival da Scherzi a Parte alla Ruota della Fortuna, rimane su Canale 5. Tolta la breve parentesi estiva dove le Papere andranno a rinforzare il pomeriggio di Italia 1, dall’autunno torneranno per tutta la stagione a presidiare l’access prime time della rete ammiraglia Mediaset ogni domenica dalle 20. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BOOM! CANALE 5: STRISCIA LA NOTIZIA E PAPERISSIMA SPRINT RIMANGONO DOVE SONO

In questa notizia si parla di: canale - paperissima - striscia - notizia

CANALE 5 RINFORZA PAPERISSIMA SPRINT TRA CONDUTTORI, INVIATI E OLTRE 270 SKETCH - Dopo anni di successi e risate, Paperissima Sprint torna con un’edizione estiva all’insegna dell’ironia e della spensieratezza.

LA RUOTA... DI SCORTA TV GRANDI NOVITA' MEDIASET - Via Striscia la Notizia, Sarabanda su Canale 5, Paperissima di pomeriggio su Italia 1 e... la fortuna gira con Scotti. (?S. Ch.) Cambiamento epocale per Canale 5 ed Italia 1. Striscia la Notizia ques Vai su Facebook

Berlusconi: "Striscia la Notizia tornerà in onda a novembre. Per “Paperissima Sprint” tra le migliori collocazioni in palinsesto è stato scelto, di comune accordo con Antonio Ricci, lo storico slot dei “Simpson”, subito dopo Sport Mediaset, su Italia1"! Vai su X

Striscia la notizia torna solo a novembre, Canale 5 sperimenta nuovi programmi; Striscia la Notizia torna a novembre, stop a Paperissima Sprint su Canale 5: cosa va in onda al suo posto; Rivoluzione a Mediaset: Striscia la notizia slitta a novembre e Paperissima Sprint trasloca su Italia1 (al posto dei Simpson).

Canale 5 conferma il duo vincente: Striscia e Paperissima Sprint restano in prima linea - di Drive In e si è consolidato nel tempo con format diventati cult come Striscia la Notizia, Paperissima e tanti altri ... quilink.it scrive

Paperissima Sprint e Striscia la Notizia “in panchina”: spunta stoccata contro la Mediaset/ La mossa social - Claudio Baglioni contro Striscia la Notizia in tribunale/ Tra gli imputati Antonio Ricci e Gerry Scotti ... Lo riporta ilsussidiario.net