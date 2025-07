Galliani in vacanza a Forte dei Marmi canta ‘Sapore di sale’ | VIDEO

Adriano Galliani, simbolo di passione e talento, si rilassa a Forte dei Marmi, regalando un momento di pura emozione con la sua interpretazione di “Sapore di Sale”. La sua spontaneità conquista tutti, dimostrando che anche tra vacanze e relax, il cuore calda e la voce sincera non mancano mai. Un video che ci ricorda come la vera passione possa emergere ovunque, anche sotto il sole della Versilia. Guarda il video e lasciati coinvolgere!

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza ed ex dirigente rossonero, ha dato spettacolo in una località di villeggiatura. Il video. Adriano Galliani, in vacanza con la moglie a Forte dei Marmi, si è esibito con uno dei suoi cavalli di battaglia “Sapore di Sale” di Gino Paoli: quando si tratta di cantare l’amministratore delegato del Monza, storico ex dirigente del Milan, non si tira mai indietro. Guarda il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Galliani in vacanza a Forte dei Marmi canta ‘Sapore di sale’ | VIDEO

In questa notizia si parla di: galliani - vacanza - forte - marmi

Il buen retiro della Nazionale di calcio? Forte dei Marmi; Forte dei Marmi, i bagni dove si fa il calciomercato; Pato si è fermato in Versilia Oggi le visite mediche.

Calcio, Galliani e Preziosi brindano e cantano a Forte dei Marmi - Calcio, Galliani e Preziosi brindano e cantano a Forte dei Marmi Un bicchiere di troppo e il pranzo si trasforma in una gara canora da far invidia al Festival di San Remo. Scrive repubblica.it

A Forte dei Marmi, lo stabilimento balneare Bagno Felice 1 si trasforma in Longchamp Beach Club per l'estate - Con il Longchamp Beach Club, la maison francese porta in Versilia la sua idea di stile e relax ... Come scrive vogue.it