Incidente A1 si ribalta camion di sabbia | traffico in tilt

lunghe code e rallentamenti in entrambe le corsie, creando disagi notevoli per gli automobilisti in viaggio verso sud. La situazione resta critica mentre si attende la rimozione del mezzo e il ripristino della normale viabilitĂ .

Reggio Emilia, 8 luglio 2025 – Incidente stradale in A1, poco dopo le 7,  al chilometro 138 in direzione Sud all’altezza di Reggio Emilia. A ribaltarsi, per cause ancora da accertare, è stato un camion che trasportava sabbia. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il traffico, come prevedibile vista anche l’ora di punta, è andato in tilt. Si sono formate infatti subito formate code e per la rimozione del mezzo la carreggiata è stata temporaneamente chiusa, poi riaperta tra Reggio Emilia e il bivio con l'A22. Il casello autostradale di Reggio Emilia è stato chiuso temporaneamente mandando in tilt anche il traffico in cittĂ . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente A1, si ribalta camion di sabbia: traffico in tilt

In questa notizia si parla di: sabbia - traffico - tilt - incidente

Grave incidente pochi minuti fa sull’Asse Mediano all’altezza dell’uscita di #Afragola. Coinvolte almeno due auto finite contro il guardrail. Anche un’ambulanza sul posto. Ignota la dinamica Vai su Facebook

Incidente A1, si ribalta camion di sabbia: traffico in tilt; Incidente sulla A19: traffico in tilt da Bagheria in direzione Palermo; Incidente in A14: fino a 12 km di coda in corsia sud tra Imola e Faenza.

Incidente A1, si ribalta camion di sabbia: traffico in tilt - Code anche in città dopo la chiusura del casello autostradale ... Lo riporta msn.com

Brutto incidente stradale sulla SS106, auto ribaltata: traffico in tilt - Con il tuo consenso, i tuoi dati possono essere utilizzati per quanto segue: Pubblicità e contenuti personalizzati, misurazione delle prestazioni dei contenuti e degli annunci, ricerche sul pubblico, ... Da strettoweb.com