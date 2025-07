Everton-Roma amichevole di lusso nel nuovo stadio | le info sui biglietti

Imperdibile per gli appassionati di calcio, questa sfida tra Everton e Roma promette di essere un vero spettacolo sotto il cielo di Liverpool. Con il nuovo stadio che apre le porte a eventi di prestigio, l’occasione è unica per vivere un pomeriggio di emozioni autentiche e grande sport. Non perdere l’opportunità : scopri tutte le info sui biglietti e preparati a vivere un’esperienza indimenticabile!

La nuova Roma di Gian Piero Gasperini è pronta a vivere un pomeriggio speciale a Liverpool. Sabato 9 agosto alle ore 15 inglesi (le 16 italiane), i giallorossi affronteranno l’Everton in un’amichevole di lusso che promette spettacolo, emozione e un pizzico di magia. Il match si disputerĂ nell’ Hill Dickinson Stadium, il nuovo impianto degli inglesi che ha ufficialmente sostituito il glorioso Goodison Park come casa delle Toffees. Un evento ricco di significati, anche perchĂ© sia la Roma che l’Everton sono club di proprietĂ del gruppo Friedkin, e sarĂ la prima occasione per la squadra di Gasperini di misurarsi con un’avversaria internazionale in una cornice tutta nuova. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Everton-Roma, amichevole di lusso nel nuovo stadio: le info sui biglietti

