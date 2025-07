Trail, Circuito del Frignano. A Sestola si è imposto Sughi. Modenese il podio femminile.

Sestola ha ospitato con entusiasmo la seconda prova del Circuito del Frignano, un evento che unisce passione e natura, attirando appassionati da tutta Italia. La 15ª edizione della 4 Rioni ha registrato un record di iscritti, confermando il crescente interesse per la corsa in montagna. Tra i momenti più emozionanti, il podio femminile e la partecipazione di atleti provenienti da fuori regione hanno reso questa giornata indimenticabile, testimoniando il valore di questa competizione. Si è...

Sestola ha ospitato la seconda prova del Circuito del Frignano, che è anche campionato provinciale Uisp di corsa in montagna. Nonostante l’apparente concomitanza con l’Alpicella Trail, anche Sestola dopo Monchio, e come Piandelagotti, ha fatto registrare il record di iscritti in questa che era la 15ma edizione della 4 Rioni, segnale positivo per il Circuito, anche se in questa gara numerosi erano gli atleti provenienti da fuori regione. Si è corso sul percorso di 10 km, parte asfalto e parte fuori strada, ma mai banali. Si è imposto nettamente il bolognese Davide Sughi (Atl. San Giorgio di Piano) in 44’19“ sul ’guglino’ Andrea Costi, staccato di quasi 2’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net