Katz Rafah sarà città umanitaria con 600mila palestinesi

Il ministro israeliano della Difesa, Israel Katz, ha annunciato un ambizioso progetto per creare una "città umanitaria" nella Striscia di Gaza meridionale, sull'area di Rafah. Con l’obiettivo di ospitare circa 600.000 palestinesi sfollati, questa iniziativa potrebbe rappresentare un passo importante verso una soluzione umanitaria in una delle zone più colpite del conflitto. Ma quali sono le implicazioni di questa proposta e come potrebbe cambiare il panorama locale?

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha annunciato di aver dato istruzioni all'esercito e al suo ministero di presentare un piano per la creazione di una nuova " città umanitaria " nella Striscia di Gaza meridionale, sulle rovine di Rafah, riporta il Times of Israel. L'idea, secondo Katz, è quella di ospitare inizialmente circa 600mila palestinesi che vivono nella zona di Mawasi, sulla costa, da quando sono stati sfollati da altre zone della Striscia. Ai palestinesi non sarà permesso di lasciare la zona, ha setto il ministro, e tutti verranno sottoposti a screening per assicurarsi che non vi siano agenti di Hamas tra loro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Katz, Rafah sarà città umanitaria con 600mila palestinesi

L'ultima invenzione di Nethaniau: La città- lager #gaza = M.O.:Katz, concentrare popolazione Gaza in 'citta' umanitaria' (AGI) - Roma, 7 lug. - Concentrare tutta la popolazione di Gaza in una citta' "umanitaria" costruita sulle rovine di Rafah. E' l'intenzione annun

