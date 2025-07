Inter due nomi in cima alla lista di Chivu La mossa Thuram | CMIT

Cristian Chivu non si ferma, nonostante le tempeste di Milano e le lunghe riunioni. Ieri pomeriggio, sotto una pioggia torrenziale, l’allenatore nerazzurro ha incontrato la dirigenza dell’Inter in un vertice che potrebbe segnare un nuovo capitolo per il club. La presenza di due nomi di rilievo, tra cui Thuram, si fa sempre più concreta. E ora, il futuro del tecnico rumeno si sta delineando...

Summit di oltre due ore ieri pomeriggio nella sede nerazzurra tra l’allenatore rumeno e la dirigenza di Viale della Liberazione La tempesta su Milano non ferma Cristian Chivu. Giornata di incontri lunedì sotto la pioggia torrenziale per il tecnico nerazzurro, conclusa con il vertice nel tardo pomeriggio nella sede di Viale della Liberazione. Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it Chivu ha lasciato il quartier generale dell’ Inter qualche minuto prima delle 20, una volta concluso il vertice durato oltre due ore con la dirigenza. In precedenza, a ora di pranzo, l’allenatore rumeno aveva incrociato il Ds Ausilio in un noto hotel del centro a pochi minuti dalla sede nerazzurra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, due nomi in cima alla lista di Chivu. La mossa Thuram | CM.IT

In questa notizia si parla di: chivu - inter - nomi - cima

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Focus speciale sul calciomercato dell'Inter. L'analisi dalla porta all'attacco, passando per difesa e centrocampo sull'attuale rosa e sui nomi accostati... Vai su Facebook

Sky – Inter, un nome su tutti in cima alla lista per la difesa: ecco il preferito; Nuovo allenatore dell'Inter: l'ipotesi Fabregas e l'identikit del futuro sostituto di Inzaghi; Inter, per Chivu pronti tre regali: le mosse di Marotta sul mercato.

Inter, due nomi in cima alla lista di Chivu. La mossa Thuram | CM.IT - Chivu e la dirigenza dell'Inter pianificano le strategie sul mercato: le mosse e gli obiettivi del club nerazzurro ... Da calciomercato.it

Inter-Chivu, cosa è emerso dall’incontro. Il tecnico ha ribadito qual è la priorità - È questo il messaggio chiaro emerso dall’incontro andato in scena ieri pomeriggio ... fcinter1908.it scrive