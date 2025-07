Arrestati 3 uomini a Catania per un caso di tortura legato allo spaccio – VIDEO

Tre uomini sono stati arrestati a Catania nell’ambito di un’indagine choc su un caso di tortura legato allo spaccio di droga. L’operazione, condotta dai Carabinieri su delega della Procura, ha portato alla misura cautelare in carcere per i sospettati, evidenziando la gravità dei fatti. Restate aggiornati su questa vicenda drammatica e scoprite tutti i dettagli nel nostro video esclusivo.

Operazione dei Carabinieri su Delega della Procura. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, su disposizione della Procura della Repubblica di Catania, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre soggetti accusati di un gravissimo episodio di tortura. I destinatari del provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania, sono: Cristian Rungo, nato nel 2000. Paolo Simone Scuderi, nato nel 1989. Orazio Guerino, nato nel 2003. I tre sono gravemente indiziati, sebbene in una fase in cui la difesa non ha ancora potuto esercitare pienamente i propri diritti, di aver commesso il reato di tortura

